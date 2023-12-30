Экологи Кабардино-Балкарии высадят 100 га новых лесных саженцев

В нынешнем 2024 году власти и экологические ведомства Кабардино-Балкарии начинают масштабную высадку новых лесов – они высадят свыше 100 га новых лесопосадок.

Запасы "зеленых легких" Кабардино-Балкарии (КБР) в нынешнем году пополнятся 117 гектарами нового леса, сообщает пресс-служба правительства республики.

Посадка лесных культур в республике впервые будет столь масштабной – ожидается, что в рамках нацпроекта "Экология" в нынешнем году будет высажено 117 га лесопосадок, сообщает "Интерфакс".

Для столь масштабного озеленения в регионе уже выделено 9,7 млн рублей, а осенью в КБР проведут полную инвентаризацию лесных культур, в ходе которой экологи оценят средний процент приживаемости новых деревьев: если она составит меньше 90%, то в регионе высадят еще 50 га деревьев, сообщили в правительстве.