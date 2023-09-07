Лес горит в Абхазии – пылает гора Мамзышха

Лесной пожар начался сегодня в Абхазии. Предварительно известно лишь, что его масштабы будут велики.

Природный пожар полыхает на горе Мамзышха в Гагрском районе. О ЧП сообщил начальник районного пожарно-спасательного отряда Давид Бганба.

По его словам, очаг возгорания расположен в местности, куда спасательная техника попасть не может. На какую площадь успел распространиться огонь, пока не известно, передает Sputnik. В то же время, указал спасатель, уже ясно, что пожар будет серьезным.

Люди в районе ЧП не живут. Специалисты продолжают следить за ситуацией.