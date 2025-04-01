Вестник Кавказа

Тело российского военнослужащего нашли в Гюмри

Тело российского военнослужащего нашли в Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители обнаружили тело российского военнослужащего. Причину смерти молодого человека пока установить не удалось.

В Гюмри сегодня было найдено тело молодого мужчины. Об этом пишут 24 июля армянские средства массовой информации.

Погибшим оказался 24-летний российский военнослужащий. Он служил на 102-й российской военной базе.

Тело молодого человека обнаружили сотрудник правоохранительных органов в переулке Бульвараин 1.

Причина смерти на данный момент неизвестна. По данному факту ведется расследование.

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