Мишустин обсудил с Пашиняном отношения России и Армении

Михаил Мишустин встретился с Николом Пашиняном. Премьеры России и Армении обсудили экономическое взаимодействие.
Российский премьер Михаил Мишустин провел переговоры со своим армянским коллегой Николом Пашиняном сообщает пресс-служба правительства России.
Главы кабминов двух стран обсудили актуальные вопросы российско-армянских отношений в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.
Помимо этого, Мишустин и Пашинян подчеркнули важность создания благоприятных условий для реализации совместных проектов различных областях.
Вице-премьер России Алексей Оверчук сказал, что в ходе беседы премьеры двух государств затронули российские инвестиции в Армении, а также ситуацию на Южном Кавказе.