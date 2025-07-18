Вестник Кавказа

Мишустин обсудил с Пашиняном отношения России и Армении

Мишустин обсудил с Пашиняном отношения России и Армении
© Фото: пресс-служба правительства России
Михаил Мишустин встретился с Николом Пашиняном. Премьеры России и Армении обсудили экономическое взаимодействие.

Российский премьер Михаил Мишустин провел переговоры со своим армянским коллегой Николом Пашиняном сообщает пресс-служба правительства России.

Главы кабминов двух стран обсудили актуальные вопросы российско-армянских отношений в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

Помимо этого, Мишустин и Пашинян подчеркнули важность создания благоприятных условий для реализации совместных проектов различных областях.

Вице-премьер России Алексей Оверчук сказал, что в ходе беседы премьеры двух государств затронули российские инвестиции в Армении, а также ситуацию на Южном Кавказе.

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