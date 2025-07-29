Тегеран проведет переговоры с МАГАТЭ

Иран проведет встречу с МАГАТЭ 11 августа.

11 августа пройдут переговоры между Тегераном и МАГАТЭ о новом формате сотрудничества, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Завтра мы проведем переговоры с заместителем господина Гросси, генсекретаря МАГАТЭ, по вопросу новых форм (взаимодействия - ред.)"

– Аббас Аракчи

Ранее глава иранской дипломатии заявил, что Тегеран готов к новому этапу сотрудничества с МАГАТЭ сообразно изменившейся позиции Ирана в отношении контактов со структурой после конфликта с Израилем.

Напомним, что сразу после 12-дневной войны с Израилем власти Исламской Республики законодательно ограничили доступ сотрудников МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.