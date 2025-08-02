Вестник Кавказа

На юго-востоке Ирана прошли задержания после гибели полицейского

В Иране задержали несколько человек, подозреваемых в гибели сотрудника полиции.

Правоохранители Ирана задержали четырех человек в провинции Систан и Белуджистан, где ранее был убит сотрудник полиции. Сообщается, что задержанные применили силу по отношению к блюстителям порядка, заявили в местной структуре правопорядка.   

"В результате столкновения вооруженных лиц с полицией в городе Сараван задержаны четверо преступников"

– генерал Мохаммад Реза Эсхаки

Ранее в Иране сорвали покушения на два десятка высокопоставленных чиновников. Также силовым ведомствам Исламской Республики удалось предотвратить вторжение более 400 боевиков в ходе конфликта с Израилем.

