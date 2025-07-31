Более дюжины пассажиров пострадали в результате ДТП с поездом в Иране

В результате ДТП с участием поезда в Иране пострадали по меньшей мере 13 человек. Информация о погибших не поступала.

В юго-восточной части Ирана сошел с рельсов поезд, в результате чего получили различные травмы 13 человек. Об этом пишут местные средства массовой информации со ссылкой на Организацию помощи и спасения Общества Красного Полумесяца.

Инцидент случился на железнодорожном пути Керман-Заранд. Подробности произошедшего не сообщаются.

На момент ЧП в поезде находились 450 пассажиров.

Информация о погибших на данный момент не поступала.