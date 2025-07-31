Вестник Кавказа

Более дюжины пассажиров пострадали в результате ДТП с поездом в Иране

Более дюжины пассажиров пострадали в результате ДТП с поездом в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате ДТП с участием поезда в Иране пострадали по меньшей мере 13 человек. Информация о погибших не поступала.

В юго-восточной части Ирана сошел с рельсов поезд, в результате чего получили различные травмы 13 человек. Об этом пишут местные средства массовой информации со ссылкой на Организацию помощи и спасения Общества Красного Полумесяца.

Инцидент случился на железнодорожном пути Керман-Заранд. Подробности произошедшего не сообщаются.

На момент ЧП в поезде находились 450 пассажиров.

Информация о погибших на данный момент не поступала.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.