Более дюжины пассажиров пострадали в результате ДТП с поездом в Иране

В результате ДТП с участием поезда в Иране пострадали по меньшей мере 13 человек. Информация о погибших не поступала.
В юго-восточной части Ирана сошел с рельсов поезд, в результате чего получили различные травмы 13 человек. Об этом пишут местные средства массовой информации со ссылкой на Организацию помощи и спасения Общества Красного Полумесяца.
Инцидент случился на железнодорожном пути Керман-Заранд. Подробности произошедшего не сообщаются.
На момент ЧП в поезде находились 450 пассажиров.
Информация о погибших на данный момент не поступала.