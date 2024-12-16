Тбилиси и Шанхай стали друзьями

Мэрия грузинской столицы объявила об установлении дружественных связей с Шанхаем. Согласно подписанному документу, города будут сотрудничать друг с другом в различных сферах.

Тбилиси и Шанхай заключили меморандум об установлении дружественных связей. Об этом рассказали 30 мая в мэрии грузинской столицы.

Свои подписи под документом поставили замглавы Тбилиси Андрия Басилая и вице-мэр Шанхая Си Тунг.

"Дружба между Тбилиси и Шанхаем особенно важна. Шанхай – второй по величине город Китая с населением 24 млн человек. Его экономика занимает 5-е место среди городов мира. Валовой внутренний продукт Шанхая составляет $750 миллиардов"

– заместитель тбилисского мэра

Он также отметил, что знаменит также благодаря своему грузовому порту, который считается самым крупным в мире.

Подписанный меморандум предполагает, что города будут взаимодействовать друг с другом в различных сферах, включая городское развитие, озеленение, транспорт, культуру и спорт.