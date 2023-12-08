Свыше 74 тысяч дагестанцев лишены электричества

В двух районах Дагестана без света остались более 74 тыс человек. В зоне отключения находятся 39 социальных объектов. Аварию устраняют 7 спасателей.

В Дербенте и Дербентском районе Дагестана без света сидят 74 тыс человек, из них 43 тыс – дети, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Информация о том, что в двух районах Дагестана отключили свет, появилась в 07:40 по московскому времени. В зоне отключения находятся 40 социальных объектов.

Отмечается, что над устранением неполадок работают две бригады из семи человек и двух единиц техники.