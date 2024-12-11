Швырнувший ребенка в Шереметьево мужчина отправлен под арест

Химкинский суд отправил под арест Владимира Витикова, который швырнул двухлетнего мальчика об пол в аэропорту Шереметьево.
Отмечается, что мужчина останется под стражей до 25 августа. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью.
Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения, а в случае смерти мальчика – пожизненное заключение. Свою вину Витиков признал.
Инцидент произошел 23 июня в зоне прилетов аэропорта. Мужчина возвращался из Египта после вахты. Он возле ленты выдачи багажа увидел мальчика.
Обойдя его со спины, Витиков резко поднял ребенка и с высоты своего роста бросил на пол.
Отец пострадавшего ребенка заявил, что мальчик не может открыть глаза. Как сообщили в Следственном комитете РФ, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Отец мальчика сообщил, что пострадавший не может открыть глаза и дергает руками и ногами. Врачи заявили, что ребенок получил травму головы и позвоночника.