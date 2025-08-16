Связи Армении и Ирана обсудили Мирзоян и Аракчи

Арарат Мирзоян принял сегодня в столице Армении своего иранского коллегу. На встрече обсуждался ряд важных вопросов, включая взаимодействие двух стран в различных сферах.

В Ереване 19 августа состоялась встреча глав МИД Армении и Ирана Арарата Мирзояна и Аббаса Аракчи. Об этом пишут иранские СМИ.

Центральными темами переговоров стали двустороннее сотрудничество и вопросы, которые представляют обоюдный интерес.

Было подчеркнуто, что между Арменией и Ираном сложились исторические и стратегические отношения. Стороны обратили внимание на важность разработки всеобъемлющего документа о стратегическом ирано-армянском партнерстве и расширения взаимодействия в политике, экономике и культуре.

Помимо этого, Мирзоян и Аракчи поговорили о региональных и международных вопросах, отметив важность укрепления взаимодействия в области транспорта, торговли и культуры.