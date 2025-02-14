Суд заменил Саргсяну подписку о невыезде на залог

Подписка о невыезде больше не действует в отношении армянского экс-президента, одного из зачинщиков Карабахской войны Сержа Саргсяна, такое решение принял Антикоррупционный суд.
Ранее с соответствующим ходатайством обратились адвокаты Рубен Акопян и Амрам Макинян, оно было удовлетворено частично.
В результате подписка о невыезде, под которой находился Саргсян, была заменена на залог. Его сумма – 5 млн драмов, или $130 тыс. Деньги политик обязан внести в течение трех дней.
Напомним, в мае 2025 года Саргсян стал фигурантом еще одного уголовного дела – о взятке на $2,9 млн, преступление, по данным следствия, было совершено в феврале 2008 года. Предположительно экс-президент вместе со своим старшим помощником получил эту сумму, пообещав не вставать на пути реализации сделки по продаже всех акций одной из армянских компаний иностранному инвестору.
В отношении Саргсяна ранее было заведено еще два дела. В рамках одного их них его подозревают в оказании протекции компании "Флеш", которая занимается импортом нефтепродуктов. Второе дело касается приватизации участков земли у пантеона "Ераблур" в Ереване.