Суд заменил Саргсяну подписку о невыезде на залог

Мера пресечения изменена в отношении бывшего президента Армении, одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Сержа Саргсяна. Теперь ему нужно внести залог в размере $130 тыс.

Подписка о невыезде больше не действует в отношении армянского экс-президента, одного из зачинщиков Карабахской войны Сержа Саргсяна, такое решение принял Антикоррупционный суд.

Ранее с соответствующим ходатайством обратились адвокаты Рубен Акопян и Амрам Макинян, оно было удовлетворено частично.

В результате подписка о невыезде, под которой находился Саргсян, была заменена на залог. Его сумма – 5 млн драмов, или $130 тыс. Деньги политик обязан внести в течение трех дней.

Напомним, в мае 2025 года Саргсян стал фигурантом еще одного уголовного дела – о взятке на $2,9 млн, преступление, по данным следствия, было совершено в феврале 2008 года. Предположительно экс-президент вместе со своим старшим помощником получил эту сумму, пообещав не вставать на пути реализации сделки по продаже всех акций одной из армянских компаний иностранному инвестору.

В отношении Саргсяна ранее было заведено еще два дела. В рамках одного их них его подозревают в оказании протекции компании "Флеш", которая занимается импортом нефтепродуктов. Второе дело касается приватизации участков земли у пантеона "Ераблур" в Ереване.