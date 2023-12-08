Вестник Кавказа

Суд в Грузии сменил залог на арест оппозиционеру Мелия

Суд в Грузии сменил залог на арест оппозиционеру Мелия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилисский городской суд назначил оппозиционеру Мелия арест вместо залога.

Суд в Тбилиси сменил меру пресечения для оппозиционного лидера Ники Мелия. Теперь участник протестного движения будет находиться под арестом. 

Ранее суд освободил Мелия под залог в 50 тыс лари (около $18 тыс), однако активист не внес необходимую сумму в установленный срок. 

Отметим, что вчера вечером Мелия был задержан за оскорбление правоохранителей. 

Напомним, что в отношении Мелия заведено уголовное дело об отказе от сотрудничества с временной парламентской следственной комиссией по расследованию деятельности режима Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Активисту протестного движения грозит до года тюрьмы.

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