Суд в Грузии сменил залог на арест оппозиционеру Мелия

Тбилисский городской суд назначил оппозиционеру Мелия арест вместо залога.

Суд в Тбилиси сменил меру пресечения для оппозиционного лидера Ники Мелия. Теперь участник протестного движения будет находиться под арестом.

Ранее суд освободил Мелия под залог в 50 тыс лари (около $18 тыс), однако активист не внес необходимую сумму в установленный срок.

Отметим, что вчера вечером Мелия был задержан за оскорбление правоохранителей.

Напомним, что в отношении Мелия заведено уголовное дело об отказе от сотрудничества с временной парламентской следственной комиссией по расследованию деятельности режима Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Активисту протестного движения грозит до года тюрьмы.