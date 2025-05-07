Вестник Кавказа

В Тбилиси задержан оппозиционер Ника Мелия

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии сегодня был задержан Мелия, один из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены". В МВД страны уточнили, что Мелия обвиняется в оскорблении правоохранителей.

Один из лидеров оппозиционного движения "Коалиция за перемены" Ника Мелия задержан сегодня в Тбилиси.

Ранее оппозиционер отказался являться в суд по делу об отказе Мелия от сотрудничества с временной парламентской следственной комиссией по расследованию деятельности режима Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Также Мелия отказался выплачивать залог.

В МВД Грузии сообщили вечером в четверг, что Ника Мелия задержан в административном порядке в связи с оскорблениями правоохранителей.

"Для рассмотрения дела об административном правонарушении и принятия соответствующего решения Ника Мелия будет доставлен в суд в установленном законом порядке"

– МВД Грузии

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