В Тбилиси задержан оппозиционер Ника Мелия

В Грузии сегодня был задержан Мелия, один из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены". В МВД страны уточнили, что Мелия обвиняется в оскорблении правоохранителей.

Один из лидеров оппозиционного движения "Коалиция за перемены" Ника Мелия задержан сегодня в Тбилиси.

Ранее оппозиционер отказался являться в суд по делу об отказе Мелия от сотрудничества с временной парламентской следственной комиссией по расследованию деятельности режима Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Также Мелия отказался выплачивать залог.

В МВД Грузии сообщили вечером в четверг, что Ника Мелия задержан в административном порядке в связи с оскорблениями правоохранителей.

"Для рассмотрения дела об административном правонарушении и принятия соответствующего решения Ника Мелия будет доставлен в суд в установленном законом порядке"

– МВД Грузии