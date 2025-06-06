Вестник Кавказа

Суд рассмотрит дело в отношении экс-главы Минспорта Дагестана

Суд рассмотрит дело в отношении экс-главы Минспорта Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане поступило в суд дело экс-главы Минспорта республики. Перед судом также предстанут еще семь человек.

В Южный окружной военный суд поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего главы Кизилюрта, экс-главы Минспорта Дагестана

"В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело, фигурантами которого являются бывший министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов и еще семь человек"

– представитель суда

Перед судом также предстанут семь человек, подозреваемые в участии в банде, в том числе трое бывших сотрудников министерства, передает ТАСС.

Магомедов возглавлял Минспорта РД с 2012 по 2021 год. Весной 2021 года его назначили главой Кизилюрта.

Напомним, в конце прошлой недели суд в Дагестане заключили под стражу до осени главу Карабудахкентского района.

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