Глава Карабудахкентского района Дагестана арестован на два месяца

Махмуду Амиралиеву судом избрана мера пресечения в виде ареста, который продлится до начала сентября.

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев пробудет под арестом до 2 сентября, информирует пресс-служба СК РФ по Дагестану.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении главы Карабудахкентского района в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2025 года"

– СК РФ по Дагестану

Отметим, что уголовное дело в отношении чиновника заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Амиралиев подозревается в хищении 56 млн рублей.

Напомним, что Амиралиев возглавляет Карабудахкентский район Дагестана с 2015 года, он является родственником уволенного несколькими днями ранее экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.