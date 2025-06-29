Вестник Кавказа

Глава Карабудахкентского района Дагестана арестован на два месяца

Глава Карабудахкентского района Дагестана арестован на два месяца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Махмуду Амиралиеву судом избрана мера пресечения в виде ареста, который продлится до начала сентября.

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев пробудет под арестом до 2 сентября, информирует пресс-служба СК РФ по Дагестану. 

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении главы Карабудахкентского района в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2025 года"

– СК РФ по Дагестану 

Отметим, что уголовное дело в отношении чиновника заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Амиралиев подозревается в хищении 56 млн рублей. 

Напомним, что Амиралиев возглавляет Карабудахкентский район Дагестана с 2015 года, он является родственником уволенного несколькими днями ранее экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

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