Главу Карабудахкентского района Дагестана подозревают в крупных хищениях

Дагестанские полицейские задержали главу района Карабудахкентского района республики – его подозревают в крупных хищениях и мошенничестве при заключении государственных контрактов.

Главе Карабудахкентского района Дагестана Махмуду Амиралиеву некоторое время придется провести за решеткой – дагестанские правоохранители задержали его по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Глава района предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступных действий похищены денежные средства в общей сумме более 56 млн рублей, полагает следствие"

- СК РФ по Дагестану

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, в скором времени суд изберет задержанному меру пресечения, добавили в управлении, передает РИА Новости.

Амиралиев возглавляет Карабудахкентский район Дагестана с 2015 года, он – родственник уволенного несколькими днями ранее экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.