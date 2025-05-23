Задержаны еще четверо участников нападения на Дагестан

Задержаны четверо человек, которые были членами банды Басаева и Хаттаба. Они участвовали во вторжении в Дагестан и нападении на военных в Чечне.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании четверых человек, которые состояли в группировке Шамиля Басаева и Хаттаба.

По версии следствия, пойманные в составе террористической банды участвовали в нападениях на Дагестан 1999 году, а также на российских военных в станицах и селах Чеченской Республики.

Петренко заявила, что в отношении задержанных были заведены уголовные дела по статьям о вооруженном мятеже, участии в группировке и посягательстве на жизнь военных ВС России.

Помимо этого, следователи выясняют роли подозреваемых в атаках, проверяют их причастность к другим преступлениям и устанавливают других участников преступной группировки.