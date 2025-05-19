Очередной участник банды Басаева пойман в Дагестане

В Дагестан задержали члена банды Шамиля Басаева. Он участвовал в нападении на Дагестан в 1999 году.

Еще одного участника банды Шамиля Басаева поймали в Дагестане, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Преступник был задержан сотрудниками МВД и ФСБ РФ при силовой поддержке СОБР "Ястреб-Каспий" в одном из населенных пунктов Кайтагского района.

Отмечается, что мужчина участвовал во вторжении банды Басаева и Хаттаба в Ботлихский район Дагестана в августе 1999 года с целью нарушения территориальной целостности России.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил двух участников нападения на Дагестан. Оба члена банды Басаева получили большие сроки.