Вестник Кавказа

Еще двоих членов банды Басаева осудили на большие сроки

Еще двоих членов банды Басаева осудили на большие сроки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двум членам банды Шамиля Басаева вынесли приговор. Участникам нападения на Дагестан дали 13 и 19 лет лишения свободы.

Двоих членов группировки Шамиля Басаева осудили на большие сроки, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Известно, что Темирали Заракаев и Эдуард Таушев в августе 1999 года принимали участие во вторжении в Дагестан и нападении на российских солдат в Ботлихском районе.

В отношении них было заведено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих российского министерства обороны.

Отмечается, что приговор боевикам вынес Южный окружной военный суд. Таушева приговорили к 13 годам колонии строгого режима, а Заракаева – к 19 годам заключения.

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