Вестник Кавказа

Экс-главе Сергокалинского района продлили арест до конца июля

Экс-главе Сергокалинского района продлили арест до конца июля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Магомед Омаров останется под арестом до конца июля по делу о мошенничестве и отмывании денег.

Суд в Дагестане продлил арест экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову. Бывший чиновник будет пребывать под арестом до 28 июля. 

"В отношении Магомеда Омарова продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля"

– пресс-служба судов Дагестана 

Напомним, что Омаров проходит фигурантом по делу о мошенничестве в крупном размере и отмывании денег. 

Согласно следствию, бывший глава районной администрации украл около 700 тыс рублей, назначив двух знакомых на фиктивные должности. 

Также за бывшим чиновников, по версии следствия, числится незаконное присвоение земельного участка стоимостью свыше 2 млн рублей.

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