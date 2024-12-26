Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в Крокусе

Мосгорсуд решил продлить арест четырем мужчинам, совершившим теракт в Крокусе. Они будут находиться под стражей почти четыре месяца.

Московский городской суд постановил продлить срок ареста четырем мужчинам, участвовавшим в организации и совершении террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл". Об этом сообщили 19 мая в самом суде.

"Постановлением Мосгорсуда удовлетворено ходатайство следствия и продлен срок содержания под стражей в отношении каждого из фигурантов: Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали, Мирзоева Далерджона Баротовича, Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича на срок 3 месяца 28 суток"

– пресс-служба суда

Напомним, что теракт в концертном зале произошел в Московской области 22 марта 2024 года. Группа боевиков проникла в здание во время концерта группы "Пикник" и начала расстреливать людей. Затем они подожгли зал и скрылись с места преступления. Жертвами теракта стали 145 человек, пострадало более 550.

Всего по делу о теракте задержали 19 человек. Исполнителями значатся 4 фигурантов дела, а все остальные проходят как пособники.