Суд Краснодара впервые в России вынес приговор коллекторам

Первый в России обвинительный приговор суда в отношение коллекторов вынесен в Краснодаре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк отметила, что фигурант дела "начал требовать возврата денег, угрожая убийством потерпевшего и его родственников в случае неуплаты".

Ответственность за содеянное понесет 38-летний житель Краснодара, занимавшийся незаконной деятельностью по возврату просроченной задолженности. Согласно приговору, виновный обязан будет выплатить штраф в размере 300 тыс рублей.