Вестник Кавказа

Суд Краснодара впервые в России вынес приговор коллекторам

Суд Краснодара впервые в России вынес приговор коллекторам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый в России обвинительный приговор суда в отношение коллекторов вынесен в Краснодаре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За коллекторскую деятельность вынесен первый в России обвинительный приговор. Дело ведут следственные органы Краснодара. Подробности произошедшего прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк отметила, что фигурант дела "начал требовать возврата денег, угрожая убийством потерпевшего и его родственников в случае неуплаты". 

Ответственность за содеянное понесет 38-летний житель Краснодара, занимавшийся незаконной деятельностью по возврату просроченной задолженности. Согласно приговору, виновный обязан будет выплатить штраф в размере 300 тыс рублей.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1240 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.