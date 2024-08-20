Строящийся дом загорелся в Ставрополе

Пожар произошел сегодня в недостроенном доме в Ставрополе. Благодаря внимательности охранника и работе огнеборцев, его удалось быстро потушить, пока он не распространился на большую площадь.

Находящийся в процессе возведения дом тушили сегодня в Ставрополе, подробности рассказали в краевом МЧС.

ЧП случилось сегодня утром. Служба спасения получила вызов на пожар, который вспыхнул в многоквартирном и пока не достроенном доме.

Оказалось, что охранник вовремя заметил дым, который валил из шахты лифта, и сразу позвонил пожарным.

Пожар был быстро потушен. Его площадь составила 30 кв м. Пострадавших в результате ЧП нет.

Причина возгорания пока не известна. Ее установят специалисты.