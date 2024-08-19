Вестник Кавказа

Власти ОАЭ потребовали дать Дурову доступ к консульским услугам

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объединенные Арабские Эмираты спустя двое суток после задержания сооснователя Telegram Павла Дурова потребовали, чтобы французская сторона обеспечила ему доступ к консульским услугам.

Руководство ОАЭ, гражданином которых является сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, направило запрос во французское правительство. Соответствующее заявление распространил МИД Эмиратов.

В нем говорится, что руководство страны следит за ситуацией с задержанием Дурова в Париже. Власти ОАЭ направили официальный запрос в правительство, в котором требуют предоставить задержанному консульские услуги, причем в срочном порядке.

Ранее в прокуратуре заявили, что срок задержания Дурова истекает в среду. Миллиардер был задержан вечером в субботу. По последней информации, он проходит допросы в рамках дела в отношении неназванного лица по подозрению в киберпреступлениях.

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