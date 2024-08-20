На школьную линейку в Краснодаре допустят не всю семью

Не вся семья сможет посетить торжественную школьную линейку в Краснодаре. Причина ограничений – усиленные меры безопасности.

Не все родственники смогут посмотреть, как их ребенок стоит на школьной линейке 2 сентября в Краснодаре. На праздник будет допущен только один член семьи, рассказали в городской администрации.

"Я прошу мам, пап, бабушек и дедушек здраво к этому отнестись. Понимаю желание посетить праздник. Но мы не можем рисковать безопасностью детей, поэтому усиливаем пропускной режим"

- мэр города Евгений Наумов

Во всех школах Краснодара усиливается контроль над соблюдением безопасности: проверены все помещения, классы и школьные автобусы, проведен инструктаж о действиях во время ЧП среди педагогов.

За день до начала торжественной линейки все школы проверят кинологи, на территории будет находиться полиция, МЧС и скорая помощь, чтобы в случае какого-либо происшествия оперативно среагировать на любую угрозу.