Перебоев с электричеством в Дагестане будет меньше

ПАО "Россети", обеспечивающее электроэнергией регионы Северного Кавказа, до конца текущего 2024 года направит 1,2 млрд рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства региона.
"До конца года ПАО "Россети" планируют увеличить мощности на 25 подстанциях Дагестана. Об этом на совещании по подготовке объектов ЖКХ к зиме председателю правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил министр энергетики республики Марат Шихалиев. В рамках подготовки электросетевого оборудования к осенне-зимнему периоду (ОЗП) компанией запланированы мероприятия за счет собственных средств"
- правительство Дагестана
Также компания с целью снижения рисков ограничения потребителей намерена увеличить мощность на пяти подстанциях в Махачкале и провести реконструкцию 14 центров питания и трех воздушных линий. Компания уже установила на них 15 новых трансформаторов, - добавили в пресс-службе.