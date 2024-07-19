Перебоев с электричеством в Дагестане будет меньше

ПАО "Россети" в преддверии осенне-зимнего периода приведет в порядок 25 подстанций региона, а также обновит их оборудование, что позволит уменьшить риски энергетических аварий в грядущем сезоне.

ПАО "Россети", обеспечивающее электроэнергией регионы Северного Кавказа, до конца текущего 2024 года направит 1,2 млрд рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства региона.

"До конца года ПАО "Россети" планируют увеличить мощности на 25 подстанциях Дагестана. Об этом на совещании по подготовке объектов ЖКХ к зиме председателю правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил министр энергетики республики Марат Шихалиев. В рамках подготовки электросетевого оборудования к осенне-зимнему периоду (ОЗП) компанией запланированы мероприятия за счет собственных средств"

- правительство Дагестана

Также компания с целью снижения рисков ограничения потребителей намерена увеличить мощность на пяти подстанциях в Махачкале и провести реконструкцию 14 центров питания и трех воздушных линий. Компания уже установила на них 15 новых трансформаторов, - добавили в пресс-службе.