Яндекс в Узбекистане запустил новый сервис такси Fasten

В столице Узбекистана появился новый сервис для заказа поездок под названием Fasten. Новый продукт Yandex ориентирован на молодежь и предлагает доступные цены.
В Ташкенте запущен новый онлайн-сервис для заказа поездок Fasten. Приложение можно скачать в App Store или Google Play, заказать автомобиль можно после регистрации в приложении.
Жителям столицы Узбекистана предлагаются на выбор четыре тарифа:
- Fasten – экономичный для ежедневных коротких поездов,
- Upper и Extra - комфортные и продолжительные поездки,
- Max – автомобили представительского класса.
Так, в рамках тарифа Fasten минимальная стоимость поездки составит 3500 сумов.
Проект Fasten в Ташкенте запущен компанией Yandex, ожидается, что новый сервис привлечет молодое поколение.