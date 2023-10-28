Вестник Кавказа

Яндекс в Узбекистане запустил новый сервис такси Fasten

Яндекс в Узбекистане запустил новый сервис такси Fasten
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Узбекистана появился новый сервис для заказа поездок под названием Fasten. Новый продукт Yandex ориентирован на молодежь и предлагает доступные цены.

В Ташкенте запущен новый онлайн-сервис для заказа поездок Fasten. Приложение можно скачать в App Store или Google Play, заказать автомобиль можно после регистрации в приложении.

Жителям столицы Узбекистана предлагаются на выбор четыре тарифа:

  • Fasten – экономичный для ежедневных коротких поездов,
  • Upper и Extra - комфортные и продолжительные поездки,
  • Max – автомобили представительского класса.

Так, в рамках тарифа Fasten минимальная стоимость поездки составит 3500 сумов.

Проект Fasten в Ташкенте запущен компанией Yandex, ожидается, что новый сервис привлечет молодое поколение.

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