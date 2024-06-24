Кубанский агроконцерн перевел свою технику на "удаленку"

Крупнейший кубанский агроконцерн "Покровский" начал внедрять в практику удаленную работу со своей техникой: в скором времени все его 4 тысячи сельскохозяйственных машин будут находиться под контролем единого диспетчерского центра.

Крупнейший в Краснодарском крае сельскохозяйственный концерн "Покровский" вводит централизованный контроль за состоянием и перемещением своей сельскохозяйственной техники, который будет проводиться с помощью удаленных приборов, сообщила сегодня пресс-служба МТС.

Такая необходимость назрела уже давно: парк техники концерна насчитывает свыше 4 тыс единиц, а "разбросана" она по 17 районам Кубани, на значительном удалении и от центра, и друг от друга. Новая система позволяет мониторить ее работу дистанционно – сделать это позволяет из единого диспетчерского центра технология межмашинного взаимодействия (M2M), передает портал Юга.ру.

Возможности сервиса поистине безграничны: он позволяет дистанционно считывать техническое состояние и географическое положение транспорта, анализировать время его работы и ее параметры, вести учет данных и даже проводить удаленную техническую диагностику.

В скором времени на предприятии заработают и цифровые технологии точного земледелия, заверили в компании.