Камины в башнях Ингушетии восстановят по подлинным чертежам

Древние башни Ингушетии продолжают приковывать взгляды реставраторов: они смогли отточить мастерство восстановления каминов, находившихся в горных достопримечательностях, по точным чертежам, рассказали в местной школе каменщиков "Наследие".
"В древнем башенном комплексе Анготе сохранились фрагменты, благодаря которым художник Дмитрий Мадуров воссоздал чертеж ингушского камина"
- школа "Наследие"
В учреждении добавили, что в Ингушетии были найдены чертежи каминов, датируемых началом ХХ века. Их обнаружил знаменитый в республике этнограф и хранитель ингушской культуры Якоб Гогиев.
Благодаря ему местные каменщики смогут восстановить старинные камины в точности, как их задумывали архитекторы тех времен. К тому же, это открывает новое направление среди мастеров по изготовлению каменных каминов в ингушском средневековом стиле.