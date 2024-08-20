Камины в башнях Ингушетии восстановят по подлинным чертежам

Башенные комплексы в Ингушетии – одно из культурных сокровищ республики. Вскоре там начнут восстанавливать с нуля старинные камины по точным чертежам. К благородному делу привлекут учеников школы "Наследие".

Древние башни Ингушетии продолжают приковывать взгляды реставраторов: они смогли отточить мастерство восстановления каминов, находившихся в горных достопримечательностях, по точным чертежам, рассказали в местной школе каменщиков "Наследие".

"В древнем башенном комплексе Анготе сохранились фрагменты, благодаря которым художник Дмитрий Мадуров воссоздал чертеж ингушского камина"

- школа "Наследие"

В учреждении добавили, что в Ингушетии были найдены чертежи каминов, датируемых началом ХХ века. Их обнаружил знаменитый в республике этнограф и хранитель ингушской культуры Якоб Гогиев.

Благодаря ему местные каменщики смогут восстановить старинные камины в точности, как их задумывали архитекторы тех времен. К тому же, это открывает новое направление среди мастеров по изготовлению каменных каминов в ингушском средневековом стиле.