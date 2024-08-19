Вестник Кавказа

Лазаревский район Сочи стал местом ДТП

Лазаревский район Сочи стал местом ДТП
© Фото: Госавтоинспекция Сочи
Автомобильная авария с участием "Газели" и иномарки случилась в Лазаревском районе Сочи. Среди пострадавших находятся оба водителя и два пассажира.

Два автомобиля столкнулись в Лазаревском районе Сочи. По первоначальным данным виноват водитель "Газели", рассказали в местной Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля «Газель» на закруглении дороги не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Мерседесом"

- Госавтоинспекция Сочи

© Фото: Госавтоинспекция Сочи

В результате происшествия пострадали 4 человека – два водителя и два пассажира.

© Фото: Госавтоинспекция Сочи

Правоохранительные органы продолжают проверку и уточняют детали ДТП.

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