Ночной ливень в Сочи отметился очередным селем

Ночной тропический ливень, обрушившийся на курортный Сочи, перекрыл дорогу к селу Красная Воля – сейчас ее расчищают от массы камней и грязи спасатели.

Ночная непогода, со всей мощью обрушившаяся на курортный Сочи спровоцировала сход селя на дорогу, ведущую к сочинскому селу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Произошел сход грязекаменной массы на дорогу местного значения (подъезд к селу Красная Воля, км 1+600), около 100 кубометров. Бригадой ДРСУ проводятся работы по расчистке автодороги"

- МЧС Кубани

Впрочем, досталось и самому городу – ураган повалил около 20 деревьев, вода размыла железнодорожные пути, и пассажиров электричек пришлось пересаживать на автобусы, на местах катаклизмов сейчас работают мониторинговые группы от администраций внутригородских районов, передает "Интерфакс".

Досталось и федеральной трассе Джубга – Сочи – вода подтопила на ней одну полосу движения, ведущую к городу-курорту, специалистам пришлось расчищать ливневки не только по ней, но и по всему городу.

Сейчас осадки в городе прекратились, - добавили в пресс-службе.