Азово-черноморская тюлька добралась до Волги

Специалисты Астраханского биосферного заповедника обнаружили в Волге азово-черноморскую тюльку, ранее обитавшую только в соленой воде – теперь ихтиофауна заповедника выросла на один новый для нее вид.

Ученые-ихтиологи сделали удивительное открытие в водных просторах Астраханского биосферного заповедника: в дельте Волги был обнаружен новый для Обжоровского участка вид рыб - азово-черноморская тюлька или сарделька, обитавшая лишь в соленой воде.

Еще в мае нынешнего 2024 года ученые института биологии внутренних вод им. А.Д.Папанина РАН вместе с сотрудниками заповедника поймали несколько особей тюльки, заметно отличавшейся от привычной для дельты Волги каспийской тюльки, однако предположили, что это случайность, передает "АиФ-Астрахань".

Однако молекулярно-генетическое исследование, проведенное уже в августе, подтвердило, что это – вид Clupeonella cultriventris, или азово-черноморская тюлька, еще известная как сарделька.

Как полагает наука, сарделька попала в систему Волги по Волго-Донскому каналу из Азовского и Черного морей и по каким-то причинам прижилась в пресноводном водоеме, достигнув даже Верхней Волги.

Открытие нового вида стало вторым в Астраханском заповеднике за этот год – теперь ихтиофауна заповедника пополнилась новым, 65-м по счету видом водоплавающих.