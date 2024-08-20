Показатели потребления электроэнергии увеличились в Дагестане

Повышенное потребление электроэнергии заметили в Дагестане. Показатели выросли на 8% с января по июль. Причины этого еще неизвестны.

Жители Дагестана стали потреблять больше электроэнергии в течение первых семи месяцев этого года. Показатели выросли на почти на 8%, рассказал глава местного диспетчерского управления энергосистемы Магомед Шехахмедов.

"В прошлом и в предыдущие годы мы максимумы потребления фиксировали во второй половине августа. А в этом году, в том числе из-за температурного фактора, все сместилось на июнь"

- Магомед Шехахмедов

Он отметил еще одно отличие нынешней ситуации. В прошлом году пик потребления приходился на шесть или семь вечера, сейчас же он сместился на полдень или час дня.

Почему вдруг потребление электричества в Дагестане увеличилось, будут выяснять муниципальные образования по приказу республиканского премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова.