Избирательных участков станет больше на освобожденных землях Азербайджана

Новые избирательные участки будут создаваться в перспективе на деоккупированных землях Азербайджана, по мере того, как будет развивается процесс Великого Возвращения, рассказал глава ЦИК.

Власти Азербайджана намерены увеличивать количество избирательных участков на освобожденных землях, о таких планах поведал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он уточнил, что на досрочных выборах в парламент (Милли Меджлис) Азербайджана на деоккупированных территориях будут открыты 54 участка. А в дальнейшем, когда Великое возвращение будет набирать обороты, будут создаваться и новые участки.

Панахов также озвучил свежие данные по количеству международных наблюдателей, которые будут следить за голосованием на ближайших парламентских выборах. По его словам, в общей сложности регистрацию прошли 604 международных наблюдателя, которые представляют 69 стран и 50 структур.

"227 человек из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) уже зарегистрированы у нас в качестве наблюдателей. Из ПА ОБСЕ аккредитован 61 наблюдатель ПА ОБСЕ – 61, а из Тюрк ПА –16"

– глава ЦИК

Напомним, внеочередные выборы в Азербайджане состоятся 1 сентября.