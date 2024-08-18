Российские политики и дипломаты поздравили Мехрибан Алиеву с юбилеем

Накануне был юбилей первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Российские дипломаты и политики Андрей Бакланов, Рамазан Абдулатипов и Дмитрий Савельев поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения и рассказали о ее роли в российско-азербайджанских отношениях.

Деятели российского политико-дипломатического поля – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев и экс-глава Дагестана, чрезвычайный и полномочный посол, профессор Финансового университета при правительстве РФ Рамазан Абдулатипов рассказали "Вестнику Кавказа" о своих оценках первого вице-президента Мехрибан Алиевой и ее вкладе в развитие российско-азербайджанских отношений.

Андрей Бакланов назвал Мехрибан Алиеву примером для подражания в сфере общественно-политической деятельности. "Она подает пример с точки зрения и своей активности, и характера деятельности, и взаимоотношений с людьми, с зарубежными партнерами, и интереса к социальным вопросам, и авторитета. Я думаю, что Азербайджану повезло в этом отношении: у республики есть такой образец женщины – успешного политического деятеля. Конечно, мы всячески желаем ей дальнейших успехов", - пожелал он.

"Мы с большой симпатией относимся к семье Алиевых и Пашаевых, и неслучайно у Мехрибан Алиевой такая интеллигентность и ум, это во многом предопределено происхождением и воспитанием. Ее мама Аида Имангулиева – арабист, доктор наук, руководитель Института востоковедения Азербайджана, в плотном контакте работавшая с нашими профильными структурами. Я думаю, воспитание в такой семье, где высок интерес к Востоку и арабским странам, предопределило ту легкость, с которой Мехрибан Алиева в настоящее время ведет внешнеполитическую деятельность с определенным акцентом на исламские и арабские страны. Это очень важно, и здесь тоже успехи налицо", - отметил дипломат.

"Мы знаем, что Мехрибан Алиева всегда выступала и выступает за очень хорошие связи между Россией и Азербайджаном. Ее дети великолепно знают русский язык, поскольку таково семейное понимание, что это естественное, дополнительное достоинство, которое есть у азербайджанцев. Это очень важно, когда слова и декларации политика не расходятся с делами, а наоборот, их сочетание показывает единство натуры человека. Мы очень уважаем интерес Мехрибан Алиевой к России, к русскому языку и русской литературе, к пониманию, что мы должны друг друга обогащать. Так у нас рождается дополнительная симпатия к первому вице-президенту Азербайджана", - сообщил Андрей Бакланов.

"На меня всегда производило сильное впечатление то, как Мехрибан Алиева серьезно и ответственно готовится к выступлениям и как она говорит. Чувствовалось, что она опирается на очень обширные знания, ведь когда человек много знает, ему легко говорить, он выбирает из большого малое. Обращало на себя внимание логичное, очень культурное построение речи, большая убедительность и повышенное понимание аудитории. Ораторское искусство на Востоке очень ценится, и Мехрибан Алиева владеет им в полной мере. Ее выступления всегда были очень поучительными", - поделился он впечатлениями о первом вице-президенте Азербайджана.

"Мы желаем Мехрибан Алиевой успеха на всех направлениях и выражаем заинтересованность в том, чтобы российско-азербайджанские отношения крепли. Мы читаем журналы, которые она курировала и курирует, где постоянно публикуются очень дружественные, теплые и информативные статьи о России, о нашем двустороннем треке взаимодействия. Это очень здорово", - добавил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.

Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что благодаря своему труду и достижениям Мехрибан Алиева занимает ключевое место в культурном возрождении Азербайджана. "В отличие от многих других постсоветских стран именно Азербайджан больше всех сохранил свойственные своему народу традиционную культуру и традиционные ценности. Я видел это на культурных форумах, на которых наблюдал выступления Мехрибан Алиевой. Азербайджан во многом возродился благодаря культурной политике руководства, и прежде всего куратора глобального культурного проекта Мехрибан Алиевой", - сказал он.

"Говоря о вкладе Мехрибан Алиевой в развитие российско-азербайджанских отношений, надо сказать о реализации курса, заложенного еще президентом Гейдаром Алиевичем Алиевым, в особенности после избрания Владимира Владимировича Путина президентом РФ. Мехрибан Алиева через руководство Фондом Гейдара Алиева проводила и проводит огромную работу по культурному и гуманитарному сотрудничеству с Россией. Когда мы восстанавливали Дербент, со стороны Баку в дербентские проекты было вложено более 600 млн рублей, включая парк Гейдара Алиева и азербайджанский театр Низами. Это действительно огромная работа, и я всегда чувствовал благотворное культурное влияние со стороны первой леди, первого вице-президента Азербайджана", - отметил Рамазан Абдулатипов.

Дмитрий Савельев, в свою очередь, заявил, что Мехрибан Алиева являет собой яркий пример талантливого, авторитетного, чуткого и мудрого политика, всем сердцем преданного своей стране и народу. "В первую очередь обращает на себя внимание ее высочайший профессионализм и исключительные лидерские качества, а при личном знакомстве поражает удивительная харизма и искреннее неравнодушие к судьбам людей. Каждый новый гуманитарный, культурный или благотворительный проект Мехрибан Алиевой воплощает ее любовь к людям, к родному Азербайджану и азербайджанской культуре", - сообщил он.

"Вклад Мехрибан Алиевой в российско-азербайджанские отношения поистине невозможно переоценить. Искреннее восхищение вызывает многолетняя работа первого вице-президента АР по сохранению и популяризации в мире, в том числе в России, национально-культурного наследия Азербайджана. Невозможно не упомянуть и о ее масштабной благотворительной деятельности как руководителя Фонда Гейдара Алиева, и об усилиях, направленных на формирование общего образовательного пространства России и Азербайджана. Достаточно сказать, что именно по инициативе Мехрибан Алиевой в Баку был открыт и активно развивается филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова – одного из самых прославленных медицинских вузов мира, который готовит теперь специалистов в жизненно важной для России и Азербайджана сфере", - продолжил Дмитрий Савельев.

"Несколько лет назад я имел удовольствие участвовать в открытии вернисажа "Созвездие Апшерона" в Третьяковской галерее вместе с Мехрибан Алиевой. Я в очередной раз поразился красоте ее души и безупречному стилю, тонкости и богатству ее внутреннего мира, тому, какой удивительной светлой созидательной энергией она наделена, каким душевным теплом и сердечным отношением одаривает окружающих. Пользуясь торжественным случаем, я хотел бы от всего сердца пожелать Мехрибан Алиевой крепкого здоровья и неисчерпаемого запаса жизненных и творческих сил, благополучного исполнения любых планов и замыслов, неизменного процветания и большого счастья!", - заключил депутат Государственной Думы.