Любителей пляжного отдыха на Азовском море атакуют комары

На туристов, решивших посвятить свой отпуск отдыху на пляжах Азовского моря, свалилась новая напасть: их буквально одолевают полчища комаров. Особенно страдают туристы с детьми.

Если вы собираетесь отдохнуть в последние денечки лета или в бархатный сезон на Азовском море, да еще с детьми, вам следует хорошенько проанализировать все возможные последствия такого отдыха, особенно с учетом того, что людей там буквально атакуют полчища комаров, сообщает "Югополис".

В местных пабликах регулярно появляются видео с огромным количеством насекомых, это подтверждают и ученые. Конечно, комары на морском побережье не редкость, но в таких количествах, да еще с учетом того, что добрая половина отдыхающих здесь из-за мелководья – дети, вряд ли это доставит вам удовольствие, передает "АиФ-Юг".

Ученые заверяют, что угрозы людям комары не несут и являются важной частью экосистемы Азовского моря. Что касается чрезмерно разросшейся их популяции, специалисты винят в этом перемену климата – мягкие зимы и жаркое лето, хотя вряд ли комариное нашествие можно назвать "приятным сюрпризом".

Что интересно - на Черном море "летающих вампиров" все же намного меньше.