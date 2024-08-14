Главы МИД Азербайджана и Турции провели закрытую встречу в Анкаре

Руководитель азербайджанского МИД пообщался во вторник в Анкаре с турецким коллегой. Встреча министров прошла за закрытыми дверями.

В среду, 27 августа, в Анкаре прошла встреча глав МИД Азербайджана и Турции. Об этом рассказали в турецком министерстве.

Переговоры Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана состоялись за закрытыми дверями. Министры поговорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах, передает Daily Sabah.

Ранее сообщалось, что глава азербайджанского внешнеполитического ведомства прибудет с однодневным визитом в Анкару. В ходе поездки Джейхун Байрамов должен будет обсудить с Хаканом Фиданом нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, армяно-турецкое урегулирование и ситуацию в Секторе газа.