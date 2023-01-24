Алжир нацелился на российских туристов

Алжир с длинной береговой линией на Средиземном море намерен привлечь российских туристов. Страна может стать конкурентом Туниса и Египта.

В Алжире намерены к 2030 году в пять раз нарастить поток иностранных туристов, и Россия - один из целевых рынков, сообщает Euronews.

Алжир на карте мира находится по соседству с Тунисом, Марокко, Египтом. Турпоток в страну сейчас составляет около 2,5 млн человек. Развитию туризма способствует климат и выход к Средиземному морю.

Сегодня в Алжире работают отели международных сетей Ibis, Accor Group, Marriott, Hyatt, Redisson, но их немного. Туризм в Алжире пока в основном экскурсионный, а не пляжный. Также есть возможности для развития термального и горного туризма.

Алжир планирует привлечь инвесторов для застройки и благоустройства туристических зон, поделился министр туризма и ремесел Алжира Мохтар Дидуши.

Чтобы попасть в Алжир, россиянам в 2024 году требуется виза, но оформляется она просто. Прямые рейсы между Москвой и Алжиром выполняет Air Algerie, перелет туда-обратно с багажом стоит порядка 80 тыс рублей. Также могут быть запущены прямые рейсы в Алжир из Санкт-Петербурга.