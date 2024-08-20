В Северной Осетии восстановят сторожевую башню Мамитовых

На скале в Северной Осетии стоит сторожевая башня Мамитовых. Сооружение давно нуждается в реставрации, вскоре работы по восстановлению объекта начнутся.

В Северной Осетии в Алагирском районе будет восстановлена старинная сторожевая башня Мамитовых, информирует комитет по охране объектов культурного наследия республики.

Оборонительная башня в селе Верхний Зарамаг была сооружена в период с конца ХVI по начало ХVIII века. Увидеть ее можно на скале на берегу реки Адайкомыдон.

Семья Мамитовых намерена восстановить сооружение, от которой сегодня осталась только нижняя часть. Башня имеет статус объекта культурного наследия регионального значения

Отметим, что в Северной Осетии в прежние времена каждом селе сооружались родовые башни, обычно это четырехугольные строения, сужающиеся кверху. Сегодня свыше сотни башен, расположенных в Северной Осетии считаются объектами культурного наследия России.