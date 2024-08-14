О новой уловке телефонных мошенников рассказали в ВТБ

Телефонные мошенники, орудующие в России, изобрели новый прием для обмана доверчивых людей. Они называются сотрудниками Госархива, отводя от себя таким образом всякие подозрения.

Еще один способ мошенничества по телефону получает распространение в России, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Специалисты кредитной организации предупреждают о новой схеме, по которой звонящий преступник представляется работником Госархива, то есть организации, заведомо не связанной с деньгами. От ее имени он сообщает потерпевшему, что у него есть старые письма, которые он не получил в прошлом.

Мошенник заявляет, что информации об отправителях нет, но рассказывает о возможности получить письма в ближайшем МФЦ или отделении "Почты России", причем предлагает назначить дату и время, чтобы сразу записаться онлайн.

Потом на телефон потерпевшего приходит смс с кодом, который преступники требуют сообщить им, при этом оказывая давление на человека. Если жертва поддастся на уговоры, то мошенники могут вывести деньги с карты или оформит кредит.

В ВТБ также напомнили, что преступники могут посылать сообщения от имени друзей и коллег, а также родных. Они могут также притворяться представителями властных структур и правоохранителей.