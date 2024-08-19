Вестник Кавказа

Таджикистанский Хорог потрясло сильное землетрясение

Таджикистанский Хорог потрясло сильное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем на границе Таджикистана и Афганистана рядом с городом Хорог произошло довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 5 – сdедения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Жители Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана сегодня ощутили на себе довольно мощное землетрясение магнитудой 5, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами центра в 12:29 по местному времени (10:29 мск), а его эпицентр находился на глубине 114 км и в 24 км к северу от административного центра области - города Хорога рядом с границей с Афганистаном, передает ТАСС.

В столице страны – городе Душанбе - землетрясение практически не ощущалось, а вот в Хороге подземные толчки были весьма существенными. Как сказалось землетрясение на инфраструктуре области, пока сказать сложно – информация об этом пока не поступала.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
880 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан продолжил помогать Турции в тушении пожаров

Азербайджан продолжил помогать Турции в тушении пожаров

Турецкую провинцию тряхнуло на 4,1

Турецкую провинцию тряхнуло на 4,1

Землетрясение произошло в южной части Ирана

Землетрясение произошло в южной части Ирана

Пожары в лесах Турции не могут потушить четвертый день

Пожары в лесах Турции не могут потушить четвертый день

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы