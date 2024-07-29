Эскалатор в ТРЦ Астаны чуть не оставил без пальцев троих детей

Эскалатор в одном из торгово-развлекательных центров казахстанской столицы чуть не стал причиной травмы на всю жизнь троих маленьких детей – виной происшествия стало стечение обстоятельств.

В течение двух дней в одном из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Астаны произошло три схожих случая: у детей зажало пальцы ног на эскалаторе, рассказал сегодня заведующий ортопедическим отделением многопрофильной городской детской больницы Агабек Чикинаев.

Причиной всех чрезвычайных происшествий стало роковое стечение обстоятельств: все пострадавшие дети были определенного возраста – двух-трех лет, а, как позже установили специалисты, в эскалаторе сломалась одна из шестерней, отвечавшая за натяжку его ступеней и расстояние между ними, пишет "АиФ-Казахстан".

У детей очень маленькие размеры пальцев стоп, а защемление и травмирование пальцев происходило как раз из-за большого расстояния между ступенями эскалатора, добавил ортопед.

В Казахстане ежегодно фиксируют до 200 тыс несчастных случаев и травм среди детей: зачастую, в 1,2% случаев, это приводит к инвалидности на всю жизнь, добавил Чикинаев.