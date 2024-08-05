Вестник Кавказа

Шесть человек отравились при посещении бассейна в Подмосковье

Бассейн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Московской области при посещении бассейна отравились токсичными парами четверо детей и двое взрослых. Все они отдыхали в бассейне в Егорьевске.

В подмосковном Егорьевске посещение бассейна окончилось обращением к медикам из-за отравления для четверых детей и двоих взрослых.

Дети с родителями отдыхали в бассейне 24 августа, в какой-то момент самочувствие детей ухудшилось, медики диагностировали несовершеннолетним пациентам "токсическое действие газов, дымов и паров". Все четверо пострадавших 3-13 лет были госпитализированы, на данный момент дети долечиваются дома.

В Минздраве уточнили, что всего пострадали шесть человек, четверо детей и двое взрослых. Взрослым госпитализация не потребовалась.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей (часть 1 статьи 238 УК РФ)"

­– ГСУ СК по Московской области

Проверка показала, что содержание хлорки в воде и озона в воздухе в бассейне не соответствует нормам, передает РИА Новости.

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