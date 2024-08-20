Комсомольский парк Кисловодска обзавелся уникальным эко-освещением

В Кисловодске в парке установили уникальные эко-фонари. Это первая в России территория с экологичным ночным освещением, которое не оказывает негативного влияния ни на людей, ни на животных.

В Комсомольском парке Кисловодска появилась уникальная для России зона отдыха с эко-освещением.

"В Кисловодске в рамках работ по благоустройству Комсомольского парка установили уникальное ночное эко-освещение. Светодиодные светильники не только обеспечивают выполнение норм освещения с минимальным энергопотреблением, но и не имеют побочных эффектов для зрения человека и животных"

– градоначальник Евгений Моисеев

Он уточнил, что в стране площадок с таким освещением до сих не было. Новые фонари излучают теплый свет, близкий к естественному, нет слепящих источников, свет мягкий.

"Такое освещение положительно воздействует на сетчатку человеческого глаза и на психоэмоциональное состояние человека. Кроме того, новое освещение не отпугивает животных и птиц"

– Моисеев

Напомним, сейчас в Комсомольском парке завершается реконструкция, открыть обновленный парк на курорте планируют 14 сентября, передает ТАСС.