Тысячи жителей Евпатории лишились света

Авария на сетях вызвала отключение подачи электроэнергии в дома почти 6 тысяч жителей Евпатории. Власти Крыма обещают дать свет в течение трех часов.
Свет и электричество пропали в квартирах почти 6 тыс жителей Евпатории. Причиной послужила авария на коммунальных сетях, рассказал первый замминистр энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в г. Евпатория. Обесточено 2 747 точек поставок"
- Владимир Воронкин
Повреждения линий подачи электроэнергии коснулись 5 761 евпаторийцев, по данным замминистра.
На данный момент сотрудники "Крымэнерго" устраняют проблему. На восстановительные работы может уйти более трех часов.