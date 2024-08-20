Вестник Кавказа

Тысячи жителей Евпатории лишились света

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария на сетях вызвала отключение подачи электроэнергии в дома почти 6 тысяч жителей Евпатории. Власти Крыма обещают дать свет в течение трех часов.

Свет и электричество пропали в квартирах почти 6 тыс жителей Евпатории. Причиной послужила авария на коммунальных сетях, рассказал первый замминистр энергетики Крыма Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в г. Евпатория. Обесточено 2 747 точек поставок"

- Владимир Воронкин

Повреждения линий подачи электроэнергии коснулись 5 761 евпаторийцев, по данным замминистра.

На данный момент сотрудники "Крымэнерго" устраняют проблему. На восстановительные работы может уйти более трех часов.

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