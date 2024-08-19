Задержанный выпрыгнул из окна отдела полиции в Махачкале

ЧП произошло сегодня в Советском районе Махачкалы. Ранее задержанный и доставленный в отдел мужчина спрыгнул из окна помещения, которое находилось на третьем этаже.

Подозреваемый в преступлении выпрыгнул из окна районного отдела полиции в Махачкале, о происшествии рассказал глава дагестанской общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев.

По его словам, инцидент имел место в Советском РОВД, сегодня вечером. Мужчина выпрыгнул из окна, расположенного на третьем этаже.

"С ним все в порядке"

– Хадулаев

Общественник добавил, что фактически задержанного спас следователь: он успел немного придержать его, и мужчина упал на землю. В противном случае он бы приземлился на забор палисадника.

Хадулаев добавил, что спрыгнувший подозревается в распространении порнографии, причем в деле упоминаются и несовершеннолетние.

Других подробностей случившегося пока нет.