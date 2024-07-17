Вестник Кавказа

Московский суд продлил арест замглавы транспортной полиции Махачкалы

Московский суд продлил арест замглавы транспортной полиции Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столичный суд продлил арест замглавы транспортной полиции Махачкалы. Ранее ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

Бывшему заместителю главы транспортной полиции дагестанской столицы, по решению суда, был продлен срок нахождения под стражей. Решение об этом принял Басманный суд Москвы.

«Басманный районный суд города Москвы решил: продлить срок содержания под стражей Мурзаева К.М., Муртазалиева Г.А., обвиняемых в совершении преступления по статье 290 УК РФ (получение взятки) и Гаджалиева Ф.Р., Аллахкулиева Н.С. обвиняемых в совершении преступления статьи 291 УК РФ (дача взятки)»

– Решение ссуда

Ранее в СМИ получила распространение информация, согласно которой Мурзаев был задержан по подозрению в коррупции, а также хранении запрещенных веществ. Журналисты выяснили, что чиновник за деньги допускал перегруз судов в Махачкалинском порту.

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