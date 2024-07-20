Жители Дона смогут задать вопросы губернатору Голубеву

В начале сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев проведет прямую линию с жителями региона, в ходе которой он ответит на самые животрепещущие вопросы дончан – их прием уже начался.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в понедельник, 5 сентября, проведет прямую линию с местными жителями, сообщает сайт донского правительства.

Жители смогут задать ему любые интересующие их вопросы, заполнив специальную форму, в которой им нужно будет лишь указать свои данные и адрес, передает "АиФ-Ростов".

Прием вопросов уже начался, увидеть прямую линию можно будет на сайте правительства региона, а также на телеканалах Россия 24, Первый Ростовский, Дон 24 и на радиостанции "ФМ-на Дону".