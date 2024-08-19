В Грузии пояснили причину сбоя в "Золотой короне"

Систему денежных переводов "Золотая корона" в Грузии проверяли на соблюдение санкций, что и вызвало сбои в ее работе, пояснили в Ассоциации банков Грузии.

Сбой в работе системы денежных переводов "Золотая корона" на территории Грузии не был случайным – она проходила проверку на связь с подсанкционными лицами, заявил глава Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе.

"Банковский и финансовый сектор выясняли связь "Золотой короны" с другими лицами, на которых наложены санкции международного сообщества. В результате изучения мы можем однозначно сказать, что на сегодняшний день связь "Золотой короны" с каким-либо лицом, находящимся под санкциями, не подтверждена. Работа системы полностью восстановлена"

- Дзнеладзе

Работу системы лихорадило с субботы – на какое-то время она вообще пропала из меню в приложениях в ряде крупных грузинских банков, передает РИА Новости.

Как пояснили грузинские СМИ, проверка была связана с введением 23 августа американских санкций в отношении компании "Центр финансовых технологий" – разработчика программного обеспечения для "Золотой короны", однако в отношении самой системы санкции не вводились.